В Госдуму внесли законопроект об упрощении подтверждения ставки 0% НДС при экспорте

Документ предусматривает возможность представления в налоговый орган с II квартала 2025 года реестра сведений из перевозочных документов, дополненного соответствующими показателями, без отметок таможенных органов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение документального подтверждения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 0%. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроектом предусматривается возможность представления в налоговый орган с II квартала 2025 года реестра сведений из перевозочных документов, дополненного соответствующими показателями, без отметок таможенных органов.

Также упрощается процедура подтверждения налогоплательщиками обоснованности применения налоговой ставки НДС в размере 0% при оказании услуг по международной перевозке товаров автомобильным транспортом и транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки товаров автомобильным транспортом.

Документ был разработан в рамках реализации пунктов плана мероприятий (дорожной карты) по управлению системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" "Экспорт товаров и услуг", утвержденного распоряжением правительства РФ от 15 октября 2020 года.