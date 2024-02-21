ФАС с сентября возбудила 30 антимонопольных дел на топливном рынке

Ведомство при этом в целом отметило, что топливный рынок РФ стабилен

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба с сентября возбудила 30 антимонопольных дел на топливном рынке, говорится в сообщении ФАС.

При этом в целом ведомство отмечает, что топливный рынок РФ стабилен.

"Ситуация в розничном сегменте стабильная. В случае необоснованного повышения цен возбуждаются антимонопольные дела. С сентября 2023 года территориальные органы ФАС России возбудили 30 антимонопольных дел, в одном из регионов сейчас рассматривается вопрос о возбуждении еще одного дела", - говорится в сообщении.

Ранее ФАС заявляла, что вертикально-интегрированные нефтяные компании должны направить ей данные до динамике цен на топливо в опте и мелком опте.