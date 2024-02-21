В США считают, что решения Байдена по СПГ не скажутся на связях с союзниками

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм уточнила, что решение президента США не следует воспринимать как шаг к запрету экспорта СПГ

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация утверждает, что приостановка властями США выдачи разрешений на реализацию новых проектов, касающихся поставок сжиженного природного газа (СПГ), не скажется на экономических связях с американскими союзниками. Такую версию изложила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Это не повлияет ни на какие отношения с нашими союзниками или на их доступ к энергоресурсам. Если бы это было так, мы бы не делали этого", - заверила она. "Эта пауза на месяцы не скажется на долгосрочных [проектах в сфере экспорта СПГ]", - также отметила Грэнхолм.

"Во-первых, эта пауза предусматривает исключение. Если есть причины в сфере национальной безопасности, мы можем продолжить выдавать разрешения", - подчеркнула Грэнхолм. Она уточнила, что решение президента США Джо Байдена не следует воспринимать как шаг к запрету экспорта СПГ. "Это лишь пауза на месяцы. Это не запрет", - сказала министр. "Запрета на СПГ не будет", - пояснила она.

Американский президент в конце января распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из США. По его словам, приостановка процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж "обусловлена сущностью климатического кризиса, экзистенциальной угрозы нашего времени".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) 14 февраля на пресс-конференции выразил уверенность в том, что европейские страны вынуждены будут наращивать закупки энергоносителей у России из-за решения Байдена.

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%.