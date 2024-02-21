ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже для борьбы с роботами

Также среди предложений службы - создание рабочей группы по утверждению графиков ремонтов на НПЗ и транспортировка части нефтепродуктов участниками биржевого рынка по трубопроводам

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба РФ предлагает ужесточить критерии выявления недобросовестной практики при торговле нефтепродуктами для борьбы с торговыми роботами, сообщила пресс-служба ФАС. Также среди предложений службы - создание рабочей группы по утверждению графиков ремонтов на НПЗ и транспортировка части нефтепродуктов участниками биржевого рынка по трубопроводам.

По мнению ведомства, в случае увеличения оптовой (биржевой) цены на 5% за неделю пропорционально будет снижаться процент в заявке на приобретение топлива.

"Например, сейчас показатель установлен на уровне 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию. Если биржевая цена повышается на 5%, то этот процент снижается до 30%. Таким образом, это не позволит недобросовестным трейдерам покупать большие объемы топлива и создавать риски ажиотажного спроса на биржевых торгах", - пояснила служба.

Также ФАС предлагает в качестве решения логистических вопросов часть нефтепродуктов транспортировать через использование трубной инфраструктуры, где пропускная способность позволяет сделать это в ускоренные сроки. Слив и налив топлива может производиться на линейных производственно-диспетчерских станциях "Транснефти".

Кроме того, ФАС предлагает создать рабочую группу по утверждению графиков проведения ремонтных и профилактических работ на НПЗ с участием Минэнерго, Ростехнадзора, Минэкономразвития, нефтяных компаний и потребителей.