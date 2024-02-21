Адвокат основателя группы компаний "Рольф" обжалует решение суда о передаче акций

Алексей Куприянов отметил, что сделает это "в течение месяца после получения решения в окончательной форме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Защитник основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова Алексей Куприянов обжалует решение суда о передаче акций компаний в доход государства. Об этом он сообщил журналистам после заседания в Московском районном суде Санкт-Петербурга.

"Да, буду", - ответил адвокат на соответствующий вопрос. "В течение месяца после получения решения в окончательной форме. Окончательную форму обещали через пять дней", - добавил он.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций АО "Рольф" и ее основателя Сергея Петрова. Обвинение отмечало, что Петров, будучи депутатом пятого и шестого созывов, получил австрийское гражданство, а также фактически управлял компанией и представлял ее интересы. Сторона защиты при этом считает требования Генпрокуратуры не обоснованными.

Компания "Рольф" основана в 1991 году, ее портфель включает 30 автомобильных брендов. По данным "Спарк" на 2022 год, компанией на 99,99% владел кипрский офшор "Деланс лимитед", у "Рольф моторс" - меньше 0,01%. Само АО "Рольф" владеет 99% "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф моторс" (остальное - у "Деланс лимитед") и 100% - "Рольф тех".