Задолженность по зарплате в РФ на 1 февраля составила 351,5 млн рублей

По данным Росстата, по сравнению с уровнем на начало января общий долг вырос на 1,3%, или на 4,5 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2024 года составила 351,5 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало января общий долг вырос на 1,3%, или на 4,5 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 февраля 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 4,8 млн рублей (1,4%), в 2023 году - 174,3 млн рублей (49,6%), в 2022 году и ранее - 172,4 млн рублей (49%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на 1 февраля 2024 года составила менее 1%.