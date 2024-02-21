Товарооборот Таджикистана и России увеличился в 2023 году на 2,5%

Он составил $1,8 млрд

ДУШАНБЕ, 21 февраля. /ТАСС/. Объем товарооборота между Таджикистаном и Россией по итогам 2023 года вырос на 2,5%, составив $1,8 млрд. Это было отмечено на встрече президентов Таджикистана и РФ Эмомали Рахмона и Владимира Путина в Казани.

"Объем двустороннего товарооборота в 2023 году увеличился на 2,5% и достиг $1,8 млрд, и Россия сохранила свое лидерство в общем объеме внешней торговли Таджикистана", - говорится в сообщении пресс-службы таджикского лидера. По ее данным, собеседники также рассмотрели ряд вопросов в таких сферах, как сельское хозяйство, инвестиции, миграция, образование и культура, "по которым достигнуты необходимые договоренности". Отмечается, что Рахмон и Путин высоко оценили результаты таджикско-российских официальных переговоров высшего уровня, состоявшихся в ноябре 2023 года в Москве, и очередного заседания совместной межправкомиссии, которое прошло в декабре прошлого года.

Президент Таджикистана прибыл в Казань с рабочим визитом 21 февраля и принял участие в церемонии открытия мультиспортивного международного турнира "Игры будущего". Пресс-служба отмечает, что в ходе встречи с Путиным Рахмон поздравил российскую сторону с организацией и проведением мероприятия столь высокого уровня. Кроме того, таджикский лидер в ходе визита планирует провести встречу с руководством Татарстана.