Руководство ФРС выражает осторожность в отношении слишком быстрого снижения ставки

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ранее заявляла, что ФРС лучше припоздать со снижением ставки, чем сделать это слишком рано

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Члены руководящего комитета по открытому рынку Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции ЦБ страны, не намерены спешить в вопросе снижения базовой процентной ставки, выражают как оптимизм, так и осторожность в отношении темпов роста инфляции в стране. Об этом свидетельствует распространенный организацией отчет о состоявшемся 30-31 января заседании комитета.

"При обсуждении перспектив политического курса участники [заседания] пришли к выводу, что ставка, скорее всего, находится на пике данного цикла ужесточения [денежно-кредитной политики]", - отмечается в документе. Однако "участники в целом отметили, что не считают целесообразным снижать целевой диапазон ставки до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к [целевым] 2%".

Они с оптимизмом отнеслись к "значительному прогрессу" в вопросе снижения инфляции в стране, при этом подчеркнули, что хотели бы "увидеть больше", прежде чем начинать смягчать денежно-кредитную политику. В ФРС считают, что, скорее всего, повышать ставку больше не придется. "Участники подчеркнули неопределенность, связанную с тем, как долго придется сохранять жесткий курс денежно-кредитной политики, - отмечается в документе. - Большинство участников отметили риск слишком быстрого смягчения политики и подчеркнули важность тщательной оценки поступающих данных для определения того, насколько устойчиво инфляция снижается до уровня 2%".

Как ранее заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, ФРС США лучше припоздать со снижением ставки, чем сделать это слишком рано. 31 января председатель финрегулятора Джером Пауэлл пояснил, что ФРС вряд ли решится снизить ставку на следующем заседании в марте. При этом он подчеркнул, что США смогут приступить к снижению базовой процентной ставки позднее в текущем году.

Американский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5% в конце января. Это решение единогласно приняли все члены комитета. Следующее заседание состоится 19-20 марта. Рынки ожидают, что регулятор снизит ставку на заседании, которое пройдет 30 апреля - 1 мая. Инфляция в США в январе замедлилась до 3,1% в годовом исчислении.