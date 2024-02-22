В России маркетплейсы могут обязать обеспечивать безопасность доставки товаров

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что сейчас отсутствуют какие-либо требования к антитеррористической защищенности пунктов выдачи заказов, сортировочных центров, к их оборудованию, ПО, задействованному в процессе реализации товаров дистанционным способом

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект об обязанности маркетплейсов обеспечивать безопасность вложений и не допускать пересылку запрещенных веществ и предметов, а также идентифицировать получателей. Копия документа, который планируется отправить в четверг на отзыв в кабмин, имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечает Кутепов, в силу того, что часть деятельности маркетплейсов занимает сегмент доставки, "необходимо распространить требования, обеспечивающие безопасность вложений и идентификацию получателей товара, на маркетплейсы". В настоящее время аналогичные требования к безопасности установлены в отношении "Почты России".

"Запрещается пересылка и хранение в сортировочных центрах маркетплейса и (или) в пункте выдачи заказов маркетплейса: предметов или вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных; предметов и веществ, которые по своему характеру или упаковке могут представлять угрозу сотрудникам сортировочного центра маркетплейса и (или) пункта выдачи заказа маркетплейса", - указывается в тексте законопроекта.

Кроме того, как отмечает сенатор, в настоящее время отсутствуют какие-либо требования к антитеррористической защищенности пунктов выдачи заказов маркетплейсов, сортировочных центров маркетплейсов, к их оборудованию, программному обеспечению, задействованному в процессе реализации товаров дистанционным способом. С этой целью законопроектом предлагается закрепить полномочия за правительством РФ определить требования антитеррористической защищенности объектов (территорий) инфраструктуры маркетплейсов.

Одновременно с этим проектом закона предлагается обязать владельцев маркетплейсов хранить информацию о движении товара с целью ее дальнейшего предоставления в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий.