"Камаз" к сентябрю произведет еще 12 беспилотных грузовиков

В настоящее время на трассе М-11 в беспилотных грузоперевозках участвуют девять машин

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Камаз" к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 "Нева". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минтрансу.

"К сентябрю ПАО "Камаз" обеспечит производство 12 беспилотных грузовиков", - сказал он.

Сейчас на трассе М-11 в беспилотных грузоперевозках участвуют девять машин: шесть от "Камаза" и три от "Сберавтотеха". К концу года их общее количество увеличится до 43, ранее заявлял министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" и "Сберавтотех" для перевозки коммерческих грузов было запущено на трассе М-11 "Нева" летом 2023 года.

Беспилотные автомобили "Камаза" созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901". Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. В соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками может начаться в России с 2025-2026 годов.