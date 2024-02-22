"Ъ": Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров

По информации издания, при оплате банковской картой предлагается также передавать четыре последние цифры карты и наименование банка, стоимость билета и класс обслуживания

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минтранс предлагает обязать перевозчиков передавать в единую базу данных пассажиров номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учетных записях пользователей, а также данные банковских карт. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на разработанный ведомством проект приказа.

Документ предполагает расширение перечня данных, которые перевозчикам необходимо предоставлять в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. Оператором базы данных является ФГУП Минтранса "Защитаинфотранс", к ней имеют доступ в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Газета отмечает, что в базу поступают паспортные данные пассажиров, дата поездки и маршрут.

Так, Минтранс предлагает добавить в перечень информацию, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Помимо этого, в базу нужно будет вносить данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой предлагается также передавать четыре последние цифры карты и наименование банка, стоимость билета и класс обслуживания.

Отмечается, что данные будут храниться семь лет. Обязанность передавать сведения относится к перевозчикам на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью). Предполагается, что новый порядок формирования баз данных вступит в силу 1 сентября.

По данным издания, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в отзыве на проект отметили, что часть предложенных к сбору данных, в частности логин и пароль учетной записи, являются "сведениями конфиденциального характера, в связи с чем не подлежат раскрытию без согласия субъекта таких данных".