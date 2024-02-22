Япония включила станки с ЧПУ в список товаров, которые не должны попасть в РФ

Причиной стало предположение стран Запада, что эта продукция может использоваться при производстве оружия

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Япония расширила список товаров, которые не должны попасть в Россию, поскольку они, как полагают на Западе, могут использоваться при производстве оружия. В обновленный список товаров, которые власти Японии призывают с осторожностью поставлять в третьи страны, включены станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

В документе, который опубликован на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и изначально появился 20 октября 2023 года, отмечается, что Япония совместно с другими странами составила список на основе изучения деталей российских вооружений, использованных на Украине.

До настоящего момента он содержал четыре категории, в том числе электронные компоненты, такие как интегральные схемы, коммуникационное оборудование, электронное (диоды, транзисторы, цифровые камеры) и оптическое оборудование, а также товары для проектирования и производства электронных компонентов - полупроводников. Теперь в четвертую категорию включены пять позиций, в том числе обрабатывающие центры, горизонтальные и прочие токарные, а также фрезерные станки с ЧПУ.

Власти Японии призывают экспортеров сверяться с этим списком в случаях поставок в третьи страны и устанавливать конечную страну поставки и конечного получателя товара.

Российская сторона неоднократно отмечала, что санкции против Москвы нелегитимны, неэффективны и не изменят позицию России.