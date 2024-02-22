Агрегаторы такси предложили разработать программу господдержки закупок автомобилей

В пресс-службе рабочей группы по агрегаторам такси при РСПП отметили, что в России сложился дефицит, вызванный как санкционными ограничениями по импорту машин, так и сложностями при импортозамещении комплектующих и деталей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Для разрешения проблемы роста цен и дефицита автомобилей в отрасли такси необходимо разработать программу господдержки субсидирования закупок отечественных авто для таксопарков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе рабочей группы по агрегаторам такси при РСПП.

"Необходимо тщательно подойти к мерам поддержки не только отечественного автопрома, но и таксомоторной отрасли - например, разработать программу государственной поддержки субсидирования закупок автомобилей в такси", - говорится в сообщении.

Агрегаторы отметили, что на автомобильном рынке в России сложился дефицит, вызванный как санкционными ограничениями по импорту автомобилей, так и сложностями при импортозамещении комплектующих и деталей у производителей отечественных машин. Среди российских автомобильных марок не так много моделей, которые подходили бы для использования в такси в сегменте эконом-класса из-за необходимости доработки элементов автоматической трансмиссии, установки систем безопасности и других, считают в рабочей группе.

"Ситуация также осложняется продолжающимся ростом стоимости на автомобили как иностранных марок, так и отечественных. По разным оценкам, рост стоимости новых автомобилей за 2023 год составил от 30% до 40%", - отметили агрегаторы. Кроме этого, реализация новых ограничений, к примеру, закона о локализации такси, создаст дополнительные барьеры по притоку автомобилей в отрасль такси и переложит финансовую нагрузку по выполнению этих требований на пассажиров, полагают в рабочей группе.

"Яндекс" в отчете за 2023 год сообщил, что в такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, а также растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса. Согласно данным компании за третий квартал 2023 года, приток новых водителей в России упал на 15% в годовом выражении.