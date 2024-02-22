JETRO: почти 35% действовавших в РФ японских компаний продолжают нормальную работу

О полном прекращении работы в России сообщили 25,4% опрошенных

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 35% ранее действовавших в России японских компаний продолжают и сейчас свою работу в РФ в нормальном режиме, несмотря на санкции и другие ограничения. Это показало исследование, результаты которого обнародовала Японская организация развития внешней торговли (JETRO).

В период с 1 по 11 февраля она опросила 156 компаний и экономических организаций, действовавших в России до февраля 2022 года.

34,9% из них сообщили, что и сейчас работают без каких-либо изменений. Число таких компаний выросло на четыре пункта по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным с мая по июнь прошлого года. Компании, решившие продолжить деятельность в России, сослались, в частности, на необходимость выполнения договорных обязательств и угрозу судебных рисков, связанных с их нарушением.

В то же время о полном прекращении работы в РФ сообщили 25,4% опрошенных. Таких компаний оказалось на 9,2 пункта больше, чем во время предыдущего анкетирования. В качестве причины своего решения они указали, в частности, на репутационные риски и санкции против России, введенные правительством Японии. Одновременно почти 35% опрошенных сообщили о частичном свертывании своей деятельности в РФ из-за тех же факторов.

Правительство Японии с весны 2022 года ввело несколько пакетов санкций против РФ, они затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Токио также утвердил постепенно расширяющийся список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором находятся уже порядка 800 наименований. Помимо прямых санкций, действуют и другие ограничения, включая отмену прямого авиасообщения между Токио и Москвой, с серьезными затруднениями связаны банковские переводы между двумя странами.