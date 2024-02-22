Это может произойти благодаря расширению льготной ипотеки и росту жилищного строительства, сообщает пресс-служба Рослесинфорга

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Производство детской мебели в 2024 году может вырасти в пределах 10%, благодаря расширению льготной ипотеки и росту жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"По прогнозам Рослесинфорга, в 2024 году объемы производства детской мебели из дерева вырастут в пределах 10% в отношении итогов 2023 года и превысят 1,1 млн штук. Речь идет о деревянных гарнитурах и наборах детской мебели, шкафах, стеллажах, манежах, ящиках для детских игрушек. Среди основных причин - расширение условий льготной ипотеки и, как следствие, рост жилищного строительства, а также увеличение объемов производства мебели в целом", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, в 2022 году правительство решило не ограничивать семьи с детьми лимитами льготной ипотеки, и увеличило для них максимальный размер кредита, которым можно погасить оставшуюся стоимость. Это вызвало всплеск покупки жилья в новостройках, ключи от которых начинают выдавать только сейчас.

Так, в 2023 году выпуск детской деревянной мебели в очередной раз обновил рекорд, превысив 1 млн штук. В последние шесть лет производство предметов мебели для детей прирастало примерно на 27% в год, увеличившись с 2017 года в 3,7 раза. Больше всего вырос выпуск детских деревянных столов для дошкольных учреждений - до 138,3 тыс. штук или на 26,7%. Диванов, соф, кушеток детских и подростковых с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати, в 2023 году было произведено 84,7 тыс. штук или на 16,7% больше, чем годом ранее. Производство ящиков для игрушек выросло на 3,2%, выпуск деревянных манежей остался на уровне прошлого года, хотя за последние несколько лет вырос в несколько раз.

"Также в этом году существенную роль окажет правительственная льгота для производителей - с 1 января для производителей детской мебели, в частности, стульев, стульчиков для кормления и манежей, начала действовать пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость. Уход западных компаний в 2022 году, предлагавших лаконичную детскую мебель по низкой стоимости, ускорил рост отечественного предложения. Большая часть производителей детской мебели сосредоточена в центральной полосе и Приволжье", - уточнили в Рослесинфорге.