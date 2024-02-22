"Яндекс" занял первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета

Вторую строчку заняла компания Wildberries стоимостью $7,2 млрд

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" шестой год подряд занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге самых дорогих компаний российского сегмента Интернета. По данным издания, стоимость компании составила $12,5 млрд.

Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью $7,2 млрд, а третью - Ozon, которая стоит $7 млрд. На четвертой строчке расположился Avito стоимостью $3,4 млрд.

Также самыми дорогими компаниями Рунета по версии журнала стали 1С ($2,8 млрд), "Лаборатория Касперского" ($2,1 млрд), HeadHunter ($1,9 млрд), VK ($1,8 млрд), Positive Technologies ($1,6 млрд) и "СКБ Контур" ($1,4 млрд).

Всего в рейтинг вошли 30 компаний, чья выручка формируется в Интернете. Их стоимость зафиксирована на 1 февраля 2024 года. Forbes запрашивал финансовые показатели и подсчитывал стоимость компаний, сравнивая их с публичными аналогами. Также учитывались оценки финансовых аналитиков и данные по сделкам с акциями компаний.