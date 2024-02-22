В Иркутской области энергопотребление на Ольхоне в четыре раза превысило норму

В феврале рост нагрузок произошел из-за притока туристов и на фоне сильных морозов, сообщил гендиректор ИЭСК Дмитрий Конопелько

ИРКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) зафиксировала четырехкратное превышение нормы энергопотребления на острове Ольхон на Байкале. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ИЭСК Дмитрий Конопелько.

Жители Ольхонского района Иркутской области, где установился холодный циклон и температуры воздуха по ночам опускаются ниже -40 градусов, в коллективном письме пожаловались властям на принудительное снижение напряжения в электросетях. Они сообщили, что в связи с этим в домах не работают электроприборы, переморожены системы водоснабжения, нет воды. Отели и гостевые дома вынуждены отказывать туристам в размещении, а в условиях высокого зимнего сезона переселить их некуда.

"По федеральным нормам, ожидаемый уровень энергопотребления острова должен составлять 2 МВт, однако сейчас мы отмечаем четырехкратное превышение этого показателя. В феврале этого года [произошел] очередной рост нагрузок из-за притока туристов и на фоне сильных морозов. <...> Иркутская электросетевая компания предпринимает все необходимые меры для надежного и качественного энергоснабжения всех потребителей, мы обеспечиваем контроль нагрузок для предотвращения сверхнормативного уровня потребления со стороны туристического кластера и жилого сектора", - сказал ТАСС Конопелько.

Энергосистема Ольхона, предполагающая централизованное электроснабжение острова, создавалась 20 лет назад. Проект по электрификации острова был беспрецедентным по своим масштабам, он включал прокладку двух подводных кабелей, строительство ЛЭП и подстанции. "При этом за прошедший период произошел существенный рост нагрузок, в основном за счет строительства новых туристических баз, гостиниц и гостевых домов, которые наряду с частным сектором переходят на использование электроэнергии для отопления", - добавил Конопелько.

По его словам, для увеличения мощностей требуется замена подводных кабелей и воздушных линий, реконструкция и строительство новых подстанций. "Однако мы не сможем обосновать перед регулирующими органами реализацию указанных мероприятий из-за упомянутых выше федеральных нормативов", - отметил гендиректор ИЭСК. В компании поддерживают предложения, озвученные в СМИ, по газификации Ольхона или переводу острова на другие источники теплоснабжения, которые соответствуют требованиям Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Ольхон располагается на озере Байкал в 250 км от Иркутска и является крупным туристическим центром, в нескольких населенных пунктах острова проживают около 2 тыс. человек. Наиболее крупный - поселок Хужир, там расположена основная часть туристических баз и гостевых домов, в прошлом зимнем сезоне Байкал со стороны Иркутской области посетило 330 тыс. человек. Путешественники приезжают на Ольхон со всего мира из-за красивых природных пейзажей и уникального прозрачного льда Байкала.