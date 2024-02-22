Polymetal не намерен проводить делистинг с Мосбиржи

В компании отметили, что перевод в третий уровень листинга не влияет на объявленный 23 ноября 2023 года обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Polymetal не намерен инициировать делистинг акций с Мосбиржи, несмотря на то, что торговая площадка с 22 февраля снизила уровень листинга акций компании до третьего. Об этом говорится в сообщении компании.

"Несмотря на снижение уровня листинга, Polymetal продолжит следовать высоким стандартам корпоративного управления и раскрытия информации, которые предусмотрены требованиями к первому уровню листинга на MOEX. Компания подтверждает, что не намерена инициировать делистинг с Московской биржи", - сообщили в Polymetal.

В компании также подтвердили, что перевод в третий уровень листинга не влияет на объявленный 23 ноября 2023 года обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД. Акционерам, отвечающим определенным критериям, предлагается воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на бирже МФЦА, в соотношении одна к одной.

Ранее Мосбиржа сообщила, что ввиду планируемой продажи российского бизнеса Polymetal, приняла решение перевести обыкновенные акции компании из первого уровня листинга в третий с 22 февраля 2024 года.

19 февраля компания сообщила, что Polymetal заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании исходя из оценки $3,69 млрд. Покупателем выступает АО "Мангазея плюс" - структура компании "Мангазея майнинг". Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.

Polymetal входит в 10 крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.