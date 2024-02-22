В Хабаровском крае запустят фабрику по выпуску судов из композита в 2026 году

На предприятии создадут до 40 новых рабочих мест

ХАБАРОВСК, 22 февраля. /ТАСС/. Фабрика полимерных изделий заработает в Хабаровском крае в 2026 году, предприятие будет выпускать суда из композитных материалов, сообщили в региональном правительстве.

"В ТОР [территории опережающего развития] "Хабаровск" заработает фабрика полимерных изделий по производству судов из композитных материалов. В настоящее время идет строительство нового завода, его стоимость составит более 90 млн рублей. <...> Запуск производства и выпуск первой продукции планируется на конец 2026 года", - рассказали в правительстве.

Предприятие будет производить корабли, прогулочные и спортивные суда, лодки. Ежегодно выпускать планируется не менее 6 коммерческих и 12 частных судов. На полную мощность завод должен выйти в первом квартале 2027 года.

Стройплощадка уже расчищена, идут подготовительные работы. По словам генерального директора предприятия Виталия Селюкова, в проект вложено уже около 10 млн рублей собственных средств. До конца марта будет завершена разработка проектной документации, закончатся все необходимые для начала стройки мероприятия на площадке.

Как уточнили в краевом министерстве промышленности и торговли, на фабрике будет создано до 40 новых рабочих мест.

"Судостроительный завод, производящий маломерные суда из композитных материалов, - это новое направление в нашем регионе. Появление такого предприятия положительно повлияет на развитие всей отрасли. Поддержку заводу готов оказать региональный Фонд развития промышленности. Сейчас предприятие готовит пакет документов для получения совместного займа", - рассказал заместитель министра промышленности и торговли края Сергей Афанасьев.

По итогам 2023 года объем производства в судостроительной отрасли увеличился на 26% к уровню 2022 года. Продолжается проработка вопросов по докапитализации судостроительных предприятий и увеличению загрузки производственных мощностей. Ранее министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов сообщал ТАСС, что в 2024 рост в судостроении ожидается более чем 1,3 раза за счет увеличения объемов производства в рамках выполнения контрактов по гособоронзаказу Амурским судостроительным заводом.