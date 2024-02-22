МЭР работает над смягчением природоохранных ограничений для развития туризма

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что это актуально для Дальнего Востока и Арктики

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ совместно с Минприроды работает над снятием необоснованных природоохранных ограничений для развития туризма. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе форума устойчивого развития "Путешествуй!" на Камчатке.

"Я хотел бы отдельное спасибо сказать Министерству природных ресурсов. Мы с коллегами очень конструктивно работаем над снятием необоснованных природоохранных ограничений для развития туризма", - сказал он.

Это актуально, в частности, для Дальнего Востока и Арктики, отметил замминистра, напомнив, что экологические требования к ведению туристической деятельности сформированы давно и они "достаточно жесткие". В связи с этим Минэкономразвития ведет работу по их смягчению в рамках дорожной карты по трансформации делового климата.

"Этот вопрос касается горнолыжных комплексов, где сплошные ограничения по площадям, которые можно использовать под их строительство. Это вопрос заправок на воде, движения в водоохранных зонах. У нас в водоохранных зонах даже движение запрещено транспортных средств, хотя фактически это происходит - все равно приезжают, лодки спускают, палатки ставят", - пояснил Вахруков.

По его словам, все это необходимо делать организованно, "тогда ущерб природе точно будет меньше".