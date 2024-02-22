В Астраханской области единовременную выплату участникам СВО увеличили до 250 тыс. рублей

Всего в области действует более 15 дополнительных мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей

АСТРАХАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли закон об увеличении единовременной выплаты со 150 тыс. рублей до 250 тыс. военнослужащим специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт, передает корреспондент ТАСС из областной думы.

"Мы сегодня единодушно поддержали инициативу губернатора региона Игоря Бабушкина о повышение размера единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период с 1 января 2024 года. Размер выплаты увеличивается со 150 до 250 тыс. рублей", - сказал председатель облдумы Игорь Мартынов.

Как уточнила журналистам председатель комитета облдумы по социальной политике Инна Ирдеева, единовременная выплата 250 тыс. рублей будет выплачиваться с 1 января 2024 года. Гражданам, которые заявились до этого момента, будет сделан перерасчет.

"Еще одна льгота - возможность получить бесплатную юридическую помощь уполномоченного по правам человека в субъекте и в РФ. Сегодняшний закон касается группы контрактников, которые заключили контракт на территории Астраханской области и призывались с нашего военкомата", - добавила Ирдеева.

Всего в Астраханской области действует более 15 дополнительных мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. В частности, им предоставляется право на внеочередное бесплатное оказание медпомощи, компенсируются расходы на покупку газового оборудования, ветераны боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога. Также дети военнослужащих могут бесплатно посещать кружки, секции и учреждения культуры.