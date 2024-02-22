Водородная машина, которую создавали при участии гонщика Карякина, пошла в серию в ФРГ

Машина может использоваться в туризме, в спорте и даже в добывающей отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Машина на водородном топливе, в разработке которой принимал участие российский гонщик Сергей Карякин, пошла в серийное производство в Германии. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

"Мы выполняли заказ для немецкой компании. Проект силовой установки, в разработке которой принимал участие я, был применен для строительства багги в Германии. Эта машина может использоваться в туризме, в спорте и даже в добывающей отрасли. Она уже пошла в серию и используется", - сказал Карякин.

Гонщик отметил важность того, что в Россию обратились за инжинирингом, а не за сырьем. "Они обратились за интеллектуальной собственностью, которую мы смогли предоставить на высоком уровне. Этим я особенно горжусь", - подчеркнул Карякин.

О перспективах производства в России

По его словам, оборудование, нужное для производства, находится под санкциями, и привезти его в Россию стоит больших денег.

"Сейчас история с водородным двигателем поставлена на паузу, так как в России нет необходимой локализации. Надеюсь, проект оживет, когда будут ослаблены санкции", - сказал Карякин.

Гонщик заявил в начале 2022 года, что намерен создать машину на водородном топливе, на которой можно будет участвовать в ралли-марафоне "Дакар". В марте того же года, было объявлено о создании совместной лаборатории по разработке водородных авиа- и автодвигателей гоночной команды Сергея Карякина Snag Racing и авиационного конструкторского бюро Ecolibri. Причиной разработки автомобиля стали требования организаторов гонки "Дакар"- в 2026 году все спортсмены приоритета, к которым относится и экипаж Карякина, должны ехать на альтернативном топливе, это обязательное условие.