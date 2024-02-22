На Камчатке намерены поддержать участников СВО, решивших заняться строительным бизнесом

Эта мера повлияет на развитие строительства и туристической сферы региона

ТАСС, 22 февраля. Минвостокразвития РФ поддержит участников специальной военной операции (СВО), которые решат заняться бизнесом, особенно в сфере строительства. Эта мера, в том числе, повлияет на развитие строительства и туристической сферы региона, сообщил глава министерства Алексей Чекунков на форуме устойчивого развития туризма "Путешествуй! " в Камчатском крае.

"В туризме должен быть весь диапазон проектов. Развитие отрасли строительных материалов, промышленных парков - это новое для Камчатки, очень важное. Потому что, если в стране мы говорим про импортозамещение, на Камчатке можно говорить про <...> завозозамещение. Но сюда все везется. Газобетонные блоки, хрупкие, тяжелые. Их сюда дороже довезти, только довезти, чем здесь произвести. <...> Ветераны, участники специальной военной операции, вернувшиеся уже, отслужившие офицеры, которые здесь запустили бизнес, <...> мы, конечно, будем поддерживать развитие таких бизнесов, которые удешевляют строительство на Камчатке и которые делают более эффективным вообще всю экономику края", - заявил Чекунков.

Форум устойчивого развития туризма "Путешествуй!" проходит по инициативе правительства Камчатского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс. На 20 площадках работают рестораторы, отельеры, гиды и другие представители туристической сферы регионов страны. Всего для участия в форуме зарегистрировалось порядка 1 тыс. человек. Мероприятие проходит в рамках зимнего фестиваля "Берингия".