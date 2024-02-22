В Новосибирской области увеличили объем соцвыплат для бойцов СВО почти на 30%

Повышение произошло за счет введения новых мер поддержки и индексации ранее действовавших

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Объем выплат для социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) в Новосибирской области вырос на 27% в 2024 году - почти до 46 млн рублей - за счет введения новых мер поддержки и индексации ранее действовавших. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

"У нас в прошлом году, если вычленить отдельно меры, которые касаются участников СВО и членов их семей, именно выплаты, то в прошлом году это было почти 36 млн, то в этом году заложено почти 46 млн рублей. Во-первых, у нас индексация произошла, <...> а во-вторых, в этом году заработали новые меры поддержки", - сказал он.

Он рассказал, что среди новых мер соцподдержки - адаптация жилого помещения для участников СВО с инвалидностью, которая предполагает субсидию от 500 тыс. до 1 млн рублей. Сейчас потенциально этой мерой могут воспользоваться 37 человек.

Новосибирская область первой в стране реализовала губернаторский реабилитационный сертификат для участников СВО. Правительством региона реализуется 27 мер поддержки для граждан данной категории, 19 из них введены в 2023 году.

Реализация реабилитационного сертификата осуществляется на основе комплексного межведомственного подхода. По одному заявлению можно получить услуги, относящиеся к различным сферам: социально-медицинская реабилитация, содействие в трудоустройстве, предоставление технических средств реабилитации, социальные услуги, зубопротезирование и другие. Набор услуг в соответствии с актуальными потребностями участников СВО постоянно расширяется.