Экспрерт: санкции ЕС не оказали серьезного влияния на РФ, но ухудшили ситуацию в союзе

Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отметил, что ограничения ввиду повышения стоимости российского экспорта привели к тому, что Россия смогла накопить "иностранные активы"

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза, введенные после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, не оказали существенного воздействия на экономику России, вместо этого они усугубили экономическую обстановку в ЕС. Такое мнение выразил бывший главный экономист Института международных финансов Робин Брукс в статье, опубликованной в газете Financial Times.

Спустя два года после начала СВО "стало ясно, что санкции ЕС не смогли существенно" повлиять на РФ, считает Брукс. "Первая и самая очевидная проблема заключается в том, что [западные страны] возлагали слишком большие надежды на санкции в финансовой сфере", - отметил эксперт. В качестве примера он привел отключение российских банков от международных платежных систем и заморозку активов. "Но эти меры затрагивают имеющиеся запасы, а не потоки, которые имеют значение для экономической активности", - добавил он.

По оценке эксперта, ограничения ввиду повышения стоимости российского экспорта привели к тому, что РФ смогла накопить "иностранные активы". "Наложив санкции на некоторые российские финансовые учреждения, Запад лишь спровоцировал перемещение накопленных иностранных активов из банков, попавших под санкции, в банки, не попавшие под санкции", - пояснил Брукс.

Экономист указал, что введение потолка цен на нефть также не дало значительных результатов, поскольку сами западные операторы нарушали установленные правила. Брукс критически отозвался о запрете на импорт российских алмазов, который "не распространился на промышленные алмазы".

В качестве еще одного фактора, снизившего результативность санкций, экономист назвал многочисленные исключения. "В период обострения геополитической напряженности жизненно важные цели западных стран в области безопасности не могут быть достигнуты из-за краткосрочных интересов и заинтересованности западных компаний в получении прибыли", - указал он. Неудачная санкционная политика негативно сказывается на экономической ситуации в ЕС, момент, когда странам объединения придется испытать на себе ее последствия, "быстро приближается", считает эксперт.

В среду председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Он предполагает внесение в черный список около 200 физических и юридических лиц не только России, но и некоторых ее партнеров, включая Китай, Иран и КНДР.