Медведев заявил, что подтянуть развитие Донбасса и Новороссии к 2030 году реально

По словам замглавы Совбеза, необходимо, чтобы по основным параметрам жители этих территорий сравнялись с другими регионами

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подтянуть параметры развития Донбасса и Новороссии до средних по России к 2030 году реально. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

"Есть задача, поставленная президентом к 2030 году, чтобы по основным параметрам жители этих территорий, этих регионов, сравнялись с другими регионами нашей страны. Эта задача абсолютно выполнимая, достаточно посмотреть на опыт, который мы приобрели в Крыму", - сказал Медведев.

По словам замглавы СБ РФ, когда он впервые приехал на полуостров, ему казалось, что его от России отделяет "поколение с точки зрения развития социальной сферы, медицины, образования". "Ну ничего, за пять лет сильно подтянули все. И здесь то же самое можно сделать, но только тогда, когда окончательно все будет решено на военном направлении", - считает политик.