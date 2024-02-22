Рост акций Polymetal на Мосбирже превышал 15%

Котировки пошли вверх на фоне сообщения компании о том, что Polymetal не намерен инициировать делистинг акций с Мосбиржи

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Акции Polymetal на Московской бирже росли сегодня более чем на 15%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне сообщения компании о том, что Polymetal не намерен инициировать делистинг акций с Мосбиржи несмотря на то, что торговая площадка с 22 февраля снизила уровень листинга акций компании до третьего.

По данным на 10:00 мск, бумаги Polymetal росли на 15,26% до 405,7 рубля за бумагу. К 10:15 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 368,1 рубля за бумагу (+4,57%).

Ранее компания сообщила, что Polymetal не намерен инициировать делистинг акций с Мосбиржи, несмотря на то, что торговая площадка с 22 февраля снизила уровень листинга акций компании до третьего. В компании также подтвердили, что перевод в третий уровень листинга не влияет на объявленный 23 ноября 2023 года обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД.

Мосбиржа ранее сообщила, что ввиду планируемой продажи российского бизнеса Polymetal приняла решение перевести обыкновенные акции компании из первого уровня листинга в третий с 22 февраля 2024 года.

19 февраля компания сообщила, что Polymetal заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании исходя из оценки $3,69 млрд. Покупателем выступает АО "Мангазея плюс" - структура компании "Мангазея майнинг". Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.