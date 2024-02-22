Координацией разработки новых брендов устройств займется Сергей Мельник

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" начнет выводить на зарубежные рынки свои новые бренды потребительской электроники. Координацией разработки новых брендов устройств займется Сергей Мельник, долгое время работающий в "Яндексе" на руководящих должностях в различных направлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Яндекс" выведет на зарубежные рынки новые бренды потребительской электроники. Координировать разработку новых брендов умных устройств для массового потребителя на зарубежных рынках будет Сергей Мельник, который более 15 лет работает в "Яндексе", в том числе на руководящих должностях в различных направлениях компании", - рассказали в пресс-службе.

В обязанности Мельника, как пояснили в "Яндексе", будет входить исследование новых рынков сбыта для умных устройств, разработка линейки потребительской техники с учетом особенностей рынков и в партнерстве с локальными игроками, построение и развитие сильных брендов в массовом сегменте.

В настоящий момент линейка умных устройств "Яндекса" представлена умными колонками с Алисой, ТВ станциями и устройствами умного дома, среди которых есть хаб, лампочки, датчики и розетки.