Мишустин заявил, что роста безработицы под давлением санкций удалось избежать

Премьер-министр отметил, что это является следствием достаточно большого количества программ, в том числе и программ переподготовки кадров, которыми занимается правительство

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. России в условиях санкций удалось избежать роста безработицы, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Роструда Михаилом Иванковым.

"Важно, что в условиях санкций удалось не только избежать роста безработицы, но и выйти на ее минимальные значения. Фактически это исторические цифры, которые по безработице на сегодняшний день есть", - сказал Мишустин.

По его оценке, это является следствием достаточно большого количества программ, в том числе и программ переподготовки кадров, которыми занимается правительство. "Качество рынка труда и возможности найти работу должны быть приоритетом работы государства", - добавил он, напомнив, что в декабре была принята новая версия закона о занятости населения, а Роструд в соответствии с этим законом получил дополнительные полномочия в части проверок в этой сфере.

"В эпоху цифровой трансформации важно заниматься технологической трансформацией контрольно-надзорной деятельности. Это изменяет парадигму подхода к проверкам. В контрольной деятельности используется много технологий специальных и интернет вещей, и дистанционное управление, и много всего", - сказал премьер. Мишустин указал также на то, что применение стандартов в области занятости и их единообразие должно быть предметом пристального внимания Роструда.

"Для людей очень важно, чтобы требования трудового законодательства выполнялись в полном объеме. Это гарантирует защиту прав, интересов сотрудников и позволяет кратно сократить количество проверок, используя современные методы, в том числе цифровой технологической трансформации", - указал Мишустин после доклада о том, как Роструд использует в своей работе искусственный интеллект.