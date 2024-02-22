Султанат Оман станет страной-гостем ПМЭФ-2024

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, "несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Султанат Оман выступит страной - гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году, сообщается в официальном Telegram-канале Росконгресса.

Это подтвердил посол Султаната Оман в РФ Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

"Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Россия успешно развивает взаимовыгодные отношения со странами арабского мира. Лучшим примером этого является участие лидеров арабских государств в ПМЭФ, саммите Россия - Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии", - отметил Кобяков.

За последние несколько лет странами - гостями ПМЭФ выступали Катар, Египет, ОАЭ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с основными этапами подготовки и стратегии для наиболее эффективного позиционирования Омана в рамках ПМЭФ-2024.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. Организатором мероприятия является фонд "Росконгресс", ТАСС являлся его информационным партнером. ПМЭФ-2024 состоится 5-8 июня 2024 года.