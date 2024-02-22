Медведев: крах доллара скажется на всех, его надо вытеснять

По мнению зампреда СБ, "в мире должен быть баланс между резервными валютами"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. США являются важным мировым игроком, они важны для мировой экономики как ведущий эмитент резервной валюты. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС.

По его словам, последствия, в том случае "если эта валюта грохнется", ощутят все. Потому, по мнению зампреда СБ, нельзя ее "одномоментно выдернуть", нужно вытеснять постепенно, используя другие резервные валюты.

"В мире должен быть баланс между резервными валютами," - заявил Медведев. Он призвал развивать цифровые валюты, отметив, что "за этим будущее", хотя хужно также "понимать риски".