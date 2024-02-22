ФАС выявила нарушения при установлении тарифа на вывоз ТКО в Белгородской области

Служба выдала предписание об устранении нарушений региональному тарифному регулятору

ТАСС, 22 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения при ценообразовании на услугу вывоза мусора для жителей Белгородской области. Учтенные расходы в размере более 111 млн рублей экономически необоснованны, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Региональный регулятор неверно установил единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора ООО "Центр Экологической безопасности" на 2023 год. По предписанию ФАС России орган регулирования Белгородской области провел дополнительный анализ использования ООО "ЦЭБ" выделенной субсидии и установил экономически необоснованные расходы на сумму 111,06 млн рублей", - говорится в сообщении.

Служба выдала предписание об устранении нарушений региональному тарифному регулятору. Как сообщили в пресс-службе, исключение необоснованных расходов из необходимой валовой выручки регионального оператора позволило установить тарифы на 2024 год на уровне прошлого периода. "Половину указанных средств орган тарифного регулирования исключил при принятии тарифного решения на 2024 год, а оставшиеся 98 млн рублей будут исключены при установлении тарифов на 2025 год", - пояснили в ведомстве.