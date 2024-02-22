Комитет ГД поддержал ко II чтению законопроект о запрете рекламы для иноагентов

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять во втором, основном чтении, законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также запрещающий рекламу таких ресурсов в целом.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным 15 февраля. В первом чтении Госдума приняла законопроект 20 февраля. В законе "О рекламе" устанавливается, что распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается, как и реклама таких информационных ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. Документ также дополняет закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", нормой, согласно которой на иноагентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Как отметил глава комитета Василий Пискарев, Дума может рассмотреть законопроект во втором чтении 27 февраля.