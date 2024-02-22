В Башкирии из-за ситуации с Киви-банком транспортную карту "Алга" переведут в другой банк

В настоящее время пополнение средств через мобильное приложение приостановили

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Транспортную карту "Алга" и ее мобильное приложение в Башкирии переключат на другой банк-эквайер после отзыва лицензии у Киви-банка. В настоящее время приостановлено пополнение карты через мобильное приложение, сообщили в Минтрансе региона.

"В связи с приостановлением лицензии у расчетного банка Киви-банк, в мобильном приложении "Транспортная карта АЛГА" приостановлены операции по пополнению карты. Сотрудники АО "Башкирский регистр социальных карт" (АО "БРСК") проводят переключение мобильного приложения на другой банк-эквайер для возможности пополнения транспортной карты "Алга". Уже на следующей неделе у владельцев транспортных карт "Алга" появится возможность пополнить ее при помощи мобильного приложения "Транспортная карта "Алга", - сказано в сообщении.

При этом карту "Алга" можно пополнить через интернет-сервисы ПАО "Сбербанк России", ПАО "БАНК УРАЛСИБ", АО "Почта Банк". Также есть возможность внесения наличных на карту в отделениях "Почты России" и банкоматах, добавили в Министерстве.