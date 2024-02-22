Bloomberg: Apple намерена усилить шифрование в iMessage

Как сообщило агентство, компания приняла это решение для предотвращения хакерских атак с использованием квантовых компьютеров в будущем

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Корпорация Apple намерена усилить шифрование данных в iMessage для предотвращения хакерских атак с использованием квантовых компьютеров в будущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Ожидается, что квантовые компьютеры появятся [в повсеместном использовании] не ранее конца текущей декады либо к середине 2030-х годов, но Apple готовится к ним уже сейчас", - сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Аналитики агентства поясняют, что шаги компании в этом направлении обусловлены беспокойством по поводу перехвата данных хакерами в 2024 году и последующей расшифровкой их с появлением технологий квантовых вычислений.

Бета-версия протокола безопасности получит название PQ3 и будет выпущена с обновлением iOS 17.4. Она полностью заменит текущие способы шифрования в iMessage к концу 2024 года.

Квантовые компьютеры в России

В ноябре 2019 года Росатом объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, куда вошли "СП "Квант", Российский квантовый центр и 19 ведущих вузов страны.

В декабре 2023 года заместитель руководителя научной группы в Российском квантовом центре, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Илья Семериков стал лауреатом премии "Вызов" за создание ионного квантового процессора с использованием многоуровневых квантовых систем.

21 февраля сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов, являющийся одним из создателей отечественного квантового компьютера в интервью ТАСС сообщил, что российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер - на 4 кубита больше, чем представленный в прошлом году самый мощный в России, в планах - 50-кубитный. Кроме того Юнусов заявил о разработке отечественного софта для квантовых компьютеров. "В России целое направление, несколько научных групп, которые занимаются и квантовыми алгоритмами, и делают квантовый софт. В этом направлении мы вполне вровень идем с мировыми лидерами", - сказал он.