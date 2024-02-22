Mondelez International не намерена уходить из России

Как отметил гендиректор корпорации Дирк Ван де Пут, инвесторов не беспокоит, что компания продолжает вести бизнес в РФ

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская транснациональная кондитерская компания Mondelez International не собирается уходить из России, продолжит бизнес в стране, и ее акционеры не настаивали на обратном. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дирк Ван де Пут в интервью газете Financial Times (FT).

"Мы стараемся не вступать в конфронтацию и не делать громких заявлений, а просто продолжаем заниматься своим делом", - отметил глава компании, указавший, что российские власти не хотят, чтобы западные компании уходили из страны.

По его словам, инвесторов не беспокоит, что компания продолжает вести бизнес в России, и с их стороны "не было какого-либо давления" с целью принудить Mondelez International покинуть РФ. Подобные вопросы производителю "Медвежонка Барни" и шоколада Marabou задавали несколько европейских фондов.

Среди крупнейших акционеров Mondelez International, как напоминает издание, Vanguard, BlackRock и Capital Group. Все они отказались от комментариев.

Если у компании "крупный российский бизнес, то удар по ней будет огромным", констатирует Ван де Пут. В 2023 году доля российского бизнеса Mondelez International в ее глобальной выручке составила 2,8% по сравнению с 4% в 2022-м. Интересы кондитерского гиганта, работающего в 160 странах и имеющего годовой доход в размере почти $26 млрд, на российском рынке представляет ООО "Мондэлис Русь".

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло Mondelez International в черный список из-за присутствия на российском рынке. От шоколада Marabou отказался шведский королевский двор, многие фирмы и ведомства в Швеции и Норвегии. В их числе авиакомпании SAS и Norwegian, шведский государственный железнодорожный перевозчик SJ, сборная Швеции по футболу, администрации городов Гётеборг и Стокгольм, паромный перевозчик Tallink.