В Госдуму внесли законопроект о пролонгации госконтрактов на размещение наружной рекламы

Речь идет о продлении в 2024 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность продления в 2024 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас права на размещение на таких конструкциях разыгрываются в рамках торгов. Закон о рекламе ограничивает срок предоставления права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 10 годами.

"Существующее положение на рынке наружной рекламы России осложнено неблагоприятными макроэкономическими факторами, вызванными действиями недружественных государств, и ограничениями возможности поставок оборудования. При этом истекающие сроки действующих договоров и необходимость проведения новых торгов, при проведении которых участились случаи оспаривания торгов и уклонения от заключения по результатам торгов договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций недобросовестными участниками, приводят к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов", - говорится в пояснительной записке.

Этот комплекс неблагоприятных факторов приводит к рискам нестабильности в отрасли наружной рекламы, которые впоследствии могут привести к банкротствам участников рынка, снижению налоговых и иных поступлений в федеральный и региональные бюджеты, а также к резкому сокращению рабочих мест, указывают авторы документа.

В 2022 и 2023 годах предоставлялась возможность пролонгации договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на один год, однако срок действия нормы истек. Законопроектом предлагается по аналогии с 2022 и 2023 годом предусмотреть временную меру поддержки в виде возможности пролонгации в 2024 году существующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с возложением дополнительных социальных обязательств на рекламные компании, устанавливающие и эксплуатирующие рекламных конструкций, при продлении договоров. Срок пролонгации может составлять до 10 лет.

Квота на социальную рекламу

С целью нивелирования упущенных доходов бюджетов в законопроекте предлагается установить ежегодную индексацию платежей на размер уровня инфляции, установленного в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Законопроектом также обеспечивается требование об объеме размещаемой социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость (в случае, если ее размещение предусмотрено договором на установку и эксплуатацию), в общем размере 10% годового объема распространяемой рекламы. Сейчас квота на социальную рекламу составляет 5%.

Реклама, представляющая особую общественную значимость, будет определяться в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ или муниципальными правовыми актами.