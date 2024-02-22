RBI заплатила налог на сверхприбыль в размере €47 млн

По итогам 2023 года чистая прибыль российского бизнеса RBI снизилась до €1,3 млрд

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) заплатила в рамках налога на сверхприбыль в России €47 млн, следует из отчетности группы.

RBI в России имеет дочернюю кредитную организацию - Райффайзенбанк, который работает в РФ с 1996 года. По итогам 2023 года чистая прибыль российского бизнеса RBI снизилась на 35%, до €1,3 млрд.

Ранее Минфин России сообщал, что в федеральный бюджет поступило в общей сложности 318,8 млрд рублей от налога на сверхприбыль для бизнеса. Фактический объем поступлений по налогу превзошел ожидаемый уровень в 300 млрд рублей. В министерстве также подчеркивали, что налог на сверхприбыль компаний является разовой мерой, его взимание повторно не планируется.

О налоге

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно было снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.