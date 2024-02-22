В Приамурье будут отбирать землю у арендаторов, незаконно привлекающих к работе мигрантов

Хозяйства, которые косвенно подтвердят свое желание нарушать закон, ведомства будут регулярно проверять в течение всего сезона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области будут расторгать договоры аренды сельхозземель с последующим их изъятием у аграриев, которые незаконно привлекают мигрантов к работе на полях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"В Приамурье в договоры аренды сельхозземель будут внесены изменения. С этого года в документах начнут прописывать право региона в одностороннем порядке расторгнуть договор и изъять земли у тех аграриев, на полях которых работают незаконные мигранты", - говорится в сообщении.

К уже действующим договорам аренды планируют заключать дополнительные соглашения с этим условием. Специалисты прогнозируют, что отказы от подписания соглашений будут поступать в основном от недобросовестных аграриев, которые собираются и дальше нанимать мигрантов. Хозяйства, которые косвенно подтвердят свое желание нарушать закон, профильные ведомства будут регулярно проверять в течение всего сезона.

"Нет смысла наказывать и выдворять из страны самих незаконных мигрантов, на их место приедут другие, и эта работа не закончится никогда. Если прямого запрета на привлечение иностранной рабочей силы недостаточно, мы готовы к жестким мерам. Будем забирать у нарушителей землю и отдавать тем аграриям, которые могут и хотят работать нормально. Вопрос очень серьезный, речь идет о продовольственной безопасности региона. И мы успели убедиться на практике: область отлично может обойтись без иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве, во время пандемии, когда были закрыты границы, амурские аграрии получали рекордные урожаи", - приводятся в сообщении слова Орлова.

В ноябре 2022 года в Амурской области по решению губернатора Василия Орлова установлен запрет на использование иностранной рабочей силы в нескольких сферах экономической деятельности: растениеводство и животноводство, охота, добыча металлических руд. Иностранные работники снова стали появляться на полях после завершения пандемии. По информации областного УМВД, в прошлом году в Амурской области было выявлено 115 фактов нарушения миграционного законодательства. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении работодателей составлено 32 протокола. В некоторых хозяйствах нарушения выявляли по несколько раз за год.

По данным регионального правительства, благодаря отказу от иностранной рабочей силы аграрии стали активнее привлекать на работу местных жителей, занялись благоустройством сельских территорий и строительством жилья для молодых специалистов. За пять лет объем сельского хозяйства, вклад в валовый региональный продукт вырос вдвое. В 2023 году он составил более 100 млрд рублей. В 2022 году урожай сои - главной культуры региона - составил 1,6 млн т, в 2023 году - почти 1,5 млн т. Эти показатели стали максимальными за всю историю в Амурской области.

В новость внесена правка (12:45 мск) - передается с уточнением названия региона в заголовке. Верно: в Приамурье.