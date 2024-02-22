В Поморье ожидают рост промпроизводства за счет ЛПК и машиностроения

Как сообщил глава региона Александр Цыбульский, "по итогам 2024 года индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 3-3,5%"

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Рост промышленного производства в Архангельской области в 2024 году ожидается за счет машиностроения и лесной отрасли. Как сообщил ТАСС глава региона Александр Цыбульский, индекс промпроизводства прогнозируется на уровне 3-3,5%.

"Траектория развития региональной промышленности в ближайшие три года в целом будет носить положительный характер - в среднем 2,5%. По итогам 2024 года индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 3-3,5%. Определяющее влияние будут оказывать машиностроение и лесопромышленный комплекс", - сказал губернатор.

Основу промышленности области составляют обрабатывающие производства, на долю которых по итогам 2022 года приходилось порядка 80%. Наиболее значимыми являются ЛПК (деревообработка и целлюлозно-бумажное производство), а также судостроительные и судоремонтные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В лесной сфере, по словам губернатора, ситуация постепенно улучшается, что является результатом реализации комплекса мер поддержки предприятий ЛПК. "В качестве положительного момента в сфере ЛПК можно отметить, что текущий уровень загрузки производственных мощностей предприятий по сравнению с началом 2023 года существенно увеличился и составляет в среднем 80-90%, - пояснил Цыбульский. - В деревообработке - с 60% до 83%, в целлюлозно-бумажной промышленности - с 65% до 90%".

В деревообработке продолжится рост благодаря реализации начатых ранее инвестиционных проектов, например, продолжается реализация проекта по модернизации производства Онежского ЛДК. Важным направлением в отрасли является также развитие внутреннего рынка продукции лесопромышленного комплекса. В частности, это решение о переводе на биотопливо действующих котельных и строительство новых, развитие деревянного домостроения.

"В текущем году в регионе будет осуществлен перевод первых 20 котельных на пеллеты. Архангельская область с учетом имеющихся лесных ресурсов, производственных мощностей готова выступить площадкой для реализации инициатив по производству продукции более высоких переделов: клееных конструкций, деревянных домокомплектов, продукции лесохимии, востребованных на внутреннем рынке", - добавил Цыбульский.

Судостроение

В сфере судостроения в 2023 году наблюдалась уверенная динамика: в состав ВМФ России вошли две новые атомные подводные лодки "Красноярск" и "Император Александр III". Итоги года в отрасли сохраняются на уровне 2022 года. Предполагается и далее устойчивая положительная динамика, прирост производственных показателей планируется на всех ключевых предприятиях отрасли.

Так, на предприятиях судостроительной отрасли продолжаются вложения в модернизацию и техническое перевооружение производства, реализация крупных контрактов. "В текущих условиях машиностроительные предприятия региона также активно участвуют в реализации проектов, направленных на импортозамещение, в первую очередь для нужд предприятий лесопромышленного комплекса. Это проекты по разработке и организации производства запасных частей для лесозаготовительной техники, ремонту отдельных видов оборудования (валолинии), внедрению проектов по автоматизации лесопильных производств, производству сажеобдувочных аппаратов котлов и другого оборудования", - резюмировал губернатор.