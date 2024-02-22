Минсельхоз заявил о выделении более 500 млн рублей на строительство теплиц в ДФО

По итогам 2023 года ведомство направило из федерального бюджета на все виды поддержки региона около 11 млрд рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Объем средств, которые будут выделены в 2024 году на строительство теплиц в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), превысит 500 млн рублей. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"Что касается строительства теплиц в ДФО. Действительно, начиная с 2022 года у нас вместе с Минвостокразвития программа: в 2022 году было выделено 147 млн рублей, в 2023 году - 366 млн рублей, на 2024 год планируем предусмотреть порядка 500 млн рублей, а с учетом денег Минвостокразвития эта сумма будет 580 млн", - сказала она в Госдуме на заседании круглого стола комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики на тему "О принимаемых мерах по специальному правовому регулированию развития агропромышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе".

Среди приоритетных направлений замминистра отметила повышение уровня самообеспеченности субъектов сельхозпродукцией и продовольствием за счет наращивания объемов собственного производства, в том числе масличных, овощей, молока. В настоящее время уровень самообеспеченности ДФО по овощам составляет 42%.

По словам Фастовой, по итогам 2023 года Минсельхоз России из федерального бюджета направил на все виды поддержки ДФО порядка 11 млрд рублей.