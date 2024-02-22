В ДФО в 2023 году просубсидировали 37 проектов по мелиорации земель

Сумма субсидий составила 241 млн рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в течение 2023 года просубсидированы 37 проектов по мелиорации земель на общую сумму 241 млн рублей. В 2024 году 68 проектов подали заявки на общую сумму 469 млн рублей, сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"Объем мелиорируемых земель составляет более 1 млн га, используются на сегодня 654 тыс. га. В 2023 году просубсидировано было 37 проектов в рамках мелиорации на общую сумму 241 млн рублей. В 2024 году подали заявки на мелиорацию 68 проектов на общую сумму 469 млн рублей", - сказала она в Госдуме на заседании круглого стола комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики на тему "О принимаемых мерах по специальному правовому регулированию развития агропромышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе".

Замминистра отметила, что в 2023 году субъекты ДФО отказались от субсидии по мелиорации на общую сумму 420 млн рублей. "Хочу отметить особо Амурскую область и Забайкальский край, которые отказались от нашей федеральной субсидии", - добавила Фастова.

Говоря про 2024 год, она также подчеркнула, что от Амурской области и Забайкальского края снова поступили обращения об отказе от части субсидии. "Поэтому обращаем внимание, что мы готовы выделять поддержку, просьба ею воспользоваться", - заявила замглавы Минсельхоза.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу до 15 марта рассмотреть вопрос о повышении эффективности мероприятий, осуществляемых в Дальневосточном федеральном округе по мелиорации земель.