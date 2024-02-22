Медведев: Запад не может отнять активы РФ, так как официально не вступал в войну

Зампред Совбеза РФ отметил, что конфискация замороженных российских активов была бы "взломом правового миропорядка"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Конфискация замороженных российских активов была бы "взломом правового миропорядка", поэтому Запад пока побаивается их трогать. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Запад, обратил внимание замглавы СБ, ведет гибридную борьбу с Россией, но официально он не объявлял ей войну, что ставит его в двоякое положение. "Почему в определенных случаях страна платит компенсации, репарации? <...> Потому что другие страны являются участниками конфликта с ней, находятся в состоянии войны. А Запад с нами, и он все время об этом говорит, не воюет. Тогда по какому основанию они хотят у нас это забрать?" - поинтересовался Медведев.

По его словам, этот нюанс вызывает у западных стран "смятение в мозгах". "Хочется отнять, хочется наделить этими деньгами украинскую власть, а с другой стороны, это взрыв, это взлом правового миропорядка. Это отказ от основных принципов защиты частной собственности, чему уже сотни лет. Поэтому вот эта задача для них пока тяжело идет", - подытожил зампред Совбеза РФ.

Но при желании, продолжил Медведев, западные страны "наплюют на свои принципы, от всего откажутся" и заберут российские активы. "Мы без этого переживем", - заверил он.