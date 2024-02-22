Медведев заявил, что России вряд ли вернут замороженные активы

По словам зампреда Совбеза, ответ РФ может быть различным

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Замороженные Западом российские активы вряд ли будут возвращены. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Я думаю, что шансы вернуть эти деньги невелики, хотя их жалко. Но это элемент противоборства, часть той гибридной войны, которая против нас развязана", - констатировал он.

Медведев пояснил, что ответ России может быть различным. Некоторые решения уже есть, но они пока "носят фрагментарный характер", указал политик.

"По понятным причинам на нашей территории нет инвестиций иностранных государств, на которые мы могли бы наложить собственное взыскание, как на наши вложения там, допустим. Но у нас достаточно большой фонд обязательств, по которым мы должны что-то исполнять в отношении западных инвесторов. Вот эта совокупность обязательств по-разному оценивается, но может быть в пределах от 250 до 300 млрд долларов", - отметил он.

Однако, добавил зампред Совбеза РФ, это был бы ассиметричный ответ: в таком случае не будут исполняться обязательства перед частными инвесторами, а России не хотелось бы идти по такому пути.

"Но это пока только рассуждения вслух, тем более, что там тоже пока не принято никаких решений даже в отношении доходов на наши активы. Но, скорее всего, это произойдет, я думаю. Мы к этому готовимся", - заключил Медведев.