Медведев считает, что молодежь хорошо подкована в сфере информационной гигиены

Как отметил зампред СБ, вопрос информационной гигиены - это вопрос общего просвещения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Молодые люди в России соблюдают правила информационной гигиены, при этом у старшего поколения есть недостаток знаний в этой сфере. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

Отвечая на вопрос, как российское общество противостоит деструктивному контенту в интернете, политик заметил: "Как ни странно, зачастую наши дети в этом смысле подкованы лучше, чем мы, чем родители, потому что они с детства всем этим (интернетом - прим. ТАСС) пользуются", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"У современной образованной молодежи и так есть [необходимые] навыки, а вот кто чаще попадается на удочку - это как раз люди более взрослые, у которых этой информационной гигиены <...> с детства не было", - добавил Медведев. Он подчеркнул, что образованный человек всегда способен черное от белого отличить, с ним мошенникам вести разговор гораздо сложнее.

Зампред СБ РФ отметил, что вопрос информационной гигиены - это вопрос общего просвещения. Так, многие люди старшего поколения, по его словам, на заре появления интернета беспрекословно верили всему, что находили в сети.

Медведев в этой связи обратил внимание на то, что любая информация в интернете кем-то подготовлена, визуализирована, обычно написана хорошим русским языком, поэтому многие полагают, что ей можно верить. "Я не говорю о том, что верить никому нельзя, но все-таки почти все в нашей стране сегодня понимают, что в интернете может быть и ложь, и фейки, и все, что с этим связано", - констатировал политик, отметив, что появление критического отношения к информации из интернета говорит о взрослении российского общества.

"Общество будет взрослеть, это очевидно, но мы должны общество к этому двигать", - заключил зампред СБ РФ. Он отметил, что соответствующие инструменты и решения, вероятно, нужно внедрять и в сферу образования. "Я, правда, честно сказать, не очень себе даже представляю, какие", - признался Медведев. "[Курс] "Основы информационной гигиены", - предложил журналист. "Мне кажется, это такой курс, который вряд ли будет легко преподавать", - заметил зампред российского Совбеза.