В Астраханской области будут развивать экотуризм за счет создания кемпингов

Общая планируемая сумма субсидии составит более 370 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют развивать экологический туризм, для этого создадут кемпинги, оборудуют пляжи и обустроят центр Астрахани. На эти цели будет направлено более 370 млн рублей из федерального бюджета, сообщил ТАСС министр экономического развития Мансур Гаджиев.

"В рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" оказывается государственная поддержка наших инвестиционных проектов по созданию кемпингов. Общая планируемая сумма субсидии - более 370 млн рублей. Развитие данного направления будет способствовать уменьшению антропогенной нагрузки на природу со стороны самостоятельных туристов, автотуристов и развивать экологически ориентированный туризм", - сказал Гаджиев.

По его словам, реализация проекта позволит увеличить номерной фонд региона более чем на 370 мест к 2025 году. Гаджиев также обратил внимание, что в рамках развития экотуризма в регионе оборудуют два пляжа, а также обустроят "туристский центр города". На это планируется направить еще более 50 млн рублей.

Региональный министр напомнил, что в прошлом году регион посетили 1 млн 370 тыс. туристов (в 2022-м - 1 млн 300 тыс.). Направление, связанное с рыбалкой, у гостей региона продолжает лидировать. При этом туристам предлагают альтернативы - спортивный, городской, религиозный и событийный туризм. К примеру, в Астраханской области уже созданы туры, во время которых можно увидеть цветение тюльпанов, маков, лотосов, кактусов, а также понаблюдать за звездопадом или созреванием арбузов.

По информации областного министерства экономического развития, больше трети туристского потока в регионе приходится на июль, август и сентябрь, когда туристы совмещают максимальное количество различных целей поездки: рыбалка, посещение лотосовых полей, речные круизы, поездка через область в соседние регионы или на Кавказ. Второй по значимости период - рыболовный сезон с марта по май. В основном область посещают туристы из соседних регионов, Москвы и Московской области.