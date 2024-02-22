Глава МИД Венгрии заявил, что сотрудничать в условиях санкций тяжело, но не невозможно

Петер Сийярто отметил, что против Ирана действуют широкие международные санкции, которые существенно затрудняют торгово-экономическое взаимодействие с этой страной

БУДАПЕШТ, 22 февраля. /ТАСС/. Международное экономическое сотрудничество в условиях санкций тяжело, но не невозможно. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на открытии венгеро-иранского бизнес-форума в Тегеране.

Он напомнил, что против Ирана действуют широкие международные санкции, которые существенно затрудняют торгово-экономическое сотрудничество с этой страной. "Что мы думаем о санкциях в целом - тема для другого выступления, но суть в том, что в таких условиях выстраивать экономическое сотрудничество нелегко. Однако "нелегко" не означает, что это невозможно", - заявил глава МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Венгрия и Иран заинтересованы в развитии экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, таких как фармацевтическая промышленность, здравоохранение, пищевая промышленность, управление водными ресурсами", - сказал Сийярто, которого сопровождают в поездке в Тегеран руководители 12 крупных венгерских компаний.

Министр отметил, что Венгрия является одним из мировых лидеров по экспорту фармацевтической продукции и успешно развивает производство медицинского оборудования. По его словам, об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что рентгеновские аппараты, сделанные в Венгрии, используются в Иране уже более 15 лет.

В состав венгерской делегации, прибывшей в Тегеран, вошли также представители компаний, работающих в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, сфере управления водными ресурсами. Сийярто пожелал им найти в Иране новых деловых партнеров и воспользоваться тем, что "правительства двух стран создали возможности для развития сотрудничества в областях, не затронутых санкциями".

"Мы бы предпочли, чтобы следующий период был периодом взаимосвязанности в мире. <…> Венгрия не видит в сотрудничестве между Востоком и Западом никакой опасности или риска, а видит огромные возможности", - заключил глава МИД.