Глава МИД Греции призвал ускорить создание нового экономического коридора IMEC

Этому будет способствовать стратегический характер греко-индийских отношений, отметил Йоргос Герапетритис

АФИНЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Греция и Индия должны ускорить создание нового экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (India - Middle East - Europe Economic Corridor, IMEC), этому будет способствовать стратегический характер греко-индийских отношений. Об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис, выступая в Нью-Дели на международной политологической конференции Raisina Dialogue. Выступление министра транслировалось на странице форума в YouTube.

"В августе прошлого года мы повысили уровень отношений между Индией и Грецией до стратегических во время исторического визита премьер-министра [Нарендры] Моди в Афины, - сказал Герапетритис. - Взаимные инвестиции являются для нас главным приоритетом. Значительные греческие инвестиции уже имеются в различных секторах здесь, в Индии, и в то же время Индия вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры, участвуя в знаковых проектах, как аэропорт Кастели на острове Крит, и активно присутствуя также в других областях экономики, таких как пищевой и фармацевтический рынок. Готовность расширять наше сотрудничество во многих областях подтверждается прибытием вместе с премьер-министром [Греции Кириакосом Мицотакисом] делегации из более чем 100 бизнесменов сюда, в Индию, для того, чтобы изучить возможности дальнейшего взаимодействия с реалистичной целью удвоения нашей двусторонней торговли к 2030 году".

По словам Герапетритиса, все это может быть еще больше усилено за счет реализации дальновидного проекта, который был одобрен на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели в сентябре 2023 года с объявлением о коридоре Индия - Ближний Восток - Европа. "С технической точки зрения целью коридора, соединяющего Индию с Европой, является повышение пропускной способности и устойчивости торговли, поставок энергоносителей и обмена данными между Индией, Ближним Востоком и Европой, что приведет к сокращению времени и стоимости перевозки грузов на 30-40%, а также сделает упор на повышение эффективности работы транспорта, снижение выбросов парниковых газов и создание рабочих мест. Но это намного большее. IMEC - это прежде всего мирный и культурный проект. Фактически это кодовое имя портала для поставки товаров, полного процветания и единства, помогающего усилить нашу солидарность и устойчивость к будущим кризисам, будь то конфликты, пандемии, стихийные бедствия или строительство инфраструктуры через синергию", - подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что греческие порты могут и должны быть воротами для этого коридора в Европу. "С древних времен стратегическое расположение Греции на перекрестке, где встречаются три континента, давало возможности для торговли и обмена знаниями, - сказал Герапетритис. - Мы играем ведущую роль в сетях в сферах энергетики, передачи данных и транспорта. И в то же время греческие порты стали местом для реализации азиатских проектов доступа к европейскому рынку с полумиллиардом потребителей. Греция обладает мореходным опытом и флотом, который является мировым лидером в области безопасных и быстрых перевозок грузов и энергоносителей. Более того, Греция обладает очень необходимой в наше неспокойное время политической стабильностью, находясь при этом в географической близости к Ближнему Востоку, ну и конечно же, Греция - один из старейших членов Европейского союза".

Герапетритис подчеркнул, что перед Индией, Грецией, странами ЕС и Ближнего Востока теперь открывается историческая возможность и "этой возможностью должен воспользоваться каждый ключевой игрок в регионе". "Крайне важно работать в многостороннем порядке вместе с Индией и такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, для разработки нашей совместной политики с целью реализации проекта IMEC", - сказал глава МИД.

Проект коридора

На полях саммита G20 в Нью-Дели Индия, США, Саудовская Аравия и Евросоюз договорились о создании транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. Проект предполагает строительство сети железных дорог и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта намерены увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов. Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Согласно плану, коридор должен пойти из Индии в Европу через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль и Грецию.

IMEC позиционируется как противовес китайской инициативе "Один пояс - один путь".