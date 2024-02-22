В РЭО рассказали о перспективах переработки отходов текстильного производства

После технического перевооружения Россия сможет перерабатывать около 600 тысяч тонн текстильных отходов в год, заявил Георгий Петришин

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Перспективы успешной переработки отходов текстильного производства в количестве около 600 тысяч тонн в год есть в России после определенного технического перевооружения и подготовки кадров. Об этом сообщил советник генерального директора по специальным проектам Российского экологического оператора (РЭО) Георгий Петришин на сессии закрытия IV Международного Косыгинского форума "Проблемы инженерных наук: формирование технологического суверенитета", которая проходит в ТАСС.

"В России образуется более 2 млн тонн текстильных отходов в год, и порядка 600 тысяч тонн этих отходов могут быть переработаны во вторичное сырье для легкой промышленности при условии появления соответствующих технологий, решений и специалистов. Мы стоим на пороге этого процесса. <…>. Впоследствии это позволит эти более 600 тыс. тонн переработать [и получить] порядка 400 тысяч тонн синтетического и химического волокна", - рассказал Петришин.

В этих целях, как отметил Петришин, РЭО подписал с РГУ им. А. Н. Косыгина дорожную карту по созданию программ дополнительного образования, которые будут готовить как специалистов по дизайну текстильных изделий, так и специалистов по вопросам переработки текстильных отходов.

Петришин также заметил, что на сегодняшний момент РФ импортирует порядка 90% натуральных и синтетических волокон. Однако, по его словам, у отечественной легкой и текстильной промышленности огромный потенциал в части импортозамещения.

Международный Косыгинский форум проводится раз в два года и сфокусирован на решении задач по укреплению технологического суверенитета страны и запуску мегапроектов, базирующихся на собственных средствах проектирования и разработках. В 2024 году форум "Проблемы инженерных наук: формирование технологического суверенитета" проходит с 20 по 22 февраля и приурочен к 120-летию со дня рождения председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина (1904-1980, премьер в 1964-1980 гг).