Киев намерен запустить три маршрута для доставки агропродукции в ЕС по Дунаю

В украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры отметили, что это делается из-за акций протеста польских перевозчиков и аграриев

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Украина рассчитывает запустить три речных маршрута по Дунаю, чтобы перенаправить по ним следующую на экспорт в страны ЕС агропродукцию. Как сообщили в украинском министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, это делается из-за акций протеста польских перевозчиков и аграриев, которые в последние месяцы регулярно блокируют КПП на границе.

"В связи с блокировкой западной границы Украинское дунайское пароходство (УДП) предлагает перенаправить перевозимые в страны ЕС грузовиками грузы на речной транспорт. УДП разработало три линии для баржевых караванов", - говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры.

В ведомстве добавили, что самый быстрый маршрут - до румынского порта Галац. По данным министерства, сроки доставки туда могут составить несколько дней. Второй вариант - немецкий порт Регенсбург, который, как утверждается, находится ближе всего к основному рынку сбыта украинской агропродукции в Европе. Третий маршрут предлагается запустить до румынского города Констанца, который одновременно является крупным морским портом, что позволит далее экспортировать украинскую продукцию морем. Мининфраструктуры утверждает, что речные перевозки только судами Украинского дунайского пароходства могут стать альтернативой 2-5 тыс. грузовиков.

Ранее о планах использовать Дунай для экспорта агропродукции в Европу заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украина стала активно искать альтернативные пути экспорта своей агропродукции после прекращения 17 июля 2023 года действия зерновой сделки, которая предусматривала безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю. Тогда Киев стал максимально активно использовать европейскую инфраструктуру для автомобильных и железнодорожных перевозок. Однако с ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной для проезда украинских фур. Дальнобойщики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам после 24 февраля 2022 года, а сельхозпроизводители - ограничить или полностью запретить ввоз дешевой продукции с Украины.

Также Киев объявил о запуске так называемого альтернативного маршрута из украинских черноморских портов, признав при этом, что не может гарантировать безопасность проходящих там судов. Позже часть следующих этим маршрутом балкеров стали направлять для загрузки в порты в устье Дуная. Украинские власти стремятся привлекать инвестиции для модернизации инфраструктуры этих портов, изначально не рассчитанных на большой грузопоток, чтобы повысить их пропускную способность. По данным Администрации морских портов Украины, дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск в 2023 году перевалили почти в два раза больше грузов, чем годом ранее.